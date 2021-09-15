 

Samsung выводит на российский рынок планшеты Galaxy Tab S7 FE

15.09.2021, 18:00, Новости дня
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Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в РФ новой модели планшетов Galaxy Tab S7 FE. Ранее СМИ уже сообщали о том, что корейский производитель собирается привезти данное устройство на рынок РФ.

Планшет не обеспечен средствами мобильной связи, если не считать Wi-Fi, который во многом сегодня может успешно заменять сотовый телефон.

Производитель сообщает, что конструкция устройства основана на процессоре Snapdragon 778G, обеспечивающем 4 Гб оперативной памяти. Объем основного накопителя составит на выбор 64 или 128 Гб. Мощный аккумулятор 10090 мАч обеспечит длительный период автономной работы. Также к планшету прилагается зарядное устройство на 45 Вт. Базовая цена в РФ – 45 990 рублей.



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