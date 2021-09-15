 

МЧС предупредило жителей столичного региона о заморозках до минус четырех градусов

15.09.2021, 17:42, Разное
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В ближайшие три дня в Москве и Московской области ожидается существенное похолодание вплоть до отрицательных значений. Об этом жителей региона предупредили в подмосковном управлении МЧС России.

Представители ведомства подчеркнули, что в темное время суток 16-18 сентября будут заморозки, при которых температура опустится до нуля – двух градусов Цельсия со знаком “минус”. Более того, местами возможно похолодание до минус четырёх градусов. В связи с этим автомобилистов призвали быть особо внимательными и осторожными на дорогах и двигаться со сниженной скоростью, сообщает “Радио 1”.



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