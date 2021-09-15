 

Учителя детей-олимпиадников получат дополнительную поддержку

15.09.2021, 17:42, Разное
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Елена Шмелева предложила проработать меры поддержки учителей, учащиеся которых успешно выступают в финале ВсОШ. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ заявила, что важно не только обновлять инфраструктуры общеобразовательных учреждений и снижать бюрократическую нагрузку на педагогов, но и развивать олимпиадное движение.

Руководитель образовательного центра “Сириус” отметила, что олимпиадное движение – это один из основных инструментов для самореализации и развития талантов каждого ребенка, поэтому предложение о его совершенствовании включено в народную программу “Единой России”. По словам Шмелевой, множество идей по развитию ВсОШ озвучивали эксперты из разных регионов.

Напомним, Елена Шмелева включена в пятерку федерального списка “Единой России”. Помимо нее, в эту часть списка партии вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Елена Шмелева предложила ввести бессрочную аккредитацию российских вузов. Руководитель образовательного центра “Сириус” пообщалась с ректорами 70 вузов, представителями органов власти и Рособрнадзора в рамках экспертной сессии.



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