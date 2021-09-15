Минюст Чехии не получил документы от СК РФ по делу россиянина Франчетти

Минюст Чехии не получал документы от Следственного комитета РФ по делу задержанного в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянина Александра Франчетти, сообщил представитель ведомства Владимир Ржепка.

«Минюст не располагает такими документами», – приводит его слова РИА «Новости».

Вместе с тем в посольстве РФ в Праге сообщили, что не получили ответ от МИД Чехии на свою ноту об основании задержания Франчетти.

Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.