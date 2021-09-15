 

Фигуранту дела о торговле детьми от суррогатных матерей отменили домашний арест

15.09.2021, 17:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбвиняемому в торговле детьми от суррогатных матерей соучредителю клиники в Москве Сергею Мазуру отменили домашний арест, сообщили в Мосгорсуде.

«Рассмотрев материалы дела, Мосгорсуд отменил постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения. Материалы направлены на новое рассмотрение в Пресненский районный суд города Москвы», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Также фигурантами дела по статье «Торговля людьми» являются врач столичной клиники «Центр ЭКО» Алена Дружинина, ей домашний арест отменили в августе, и житель Китая Лю Цзюнь.

По данным СМИ, житель Китая был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства. В конце июня суд отказал следствию в ходатайстве о его аресте.

В конце августа по решению Пресненского суда Мазура отправили под домашний арест.

До этого сообщалось о задержании Мазура в рамках дела в отношении гражданина КНР. Мазуру предъявили обвинение в торговле детьми от суррогатных матерей.

По данным следствия, с 2014 по 2020 годов руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением сотрудников частных медцентров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей, по версии следствия, они нарушили законодательство в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

В июле 2020 года по делу задержали трех врачей частных медцентров, двух руководителей коммерческих организаций и их сотрудников. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми, сообщал адвокат обвиняемых Игорь Трунов.



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