Алексея Навального наградили орденом Ленина

Центральный комитет КПРФ на экстренном заседании принял решение заочно наградить оппозиционера Алексея Навального высшей партийной наградой – орденом Ленина.

«Несмотря на то, что Алексей Анатольевич не является членом партии, мы с ним делаем одно дело, мы вместе боремся с нынешним антинародным режимом. Конечно, он во многом заблуждается, в том числе свято верит в превосходство капиталистической модели, но человек он хороший, открытый, а самое главное – готовый помочь своим потенциальным союзникам. Мы искренне благодарны ему, что абсолютное большинство кандидатов, попавших в списки «Умного голосования», – это члены КПРФ. Я обещаю, если мы победим на выборах в Государственную думу, партия сделает всё возможное, чтобы добиться его освобождения. А пока мы можем выразить ему своё уважение, наградив орденом Ленина – самой почётной партийной наградой», – заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По оценкам экспертов, благодаря включению в список «Умного голосования» КПРФ получит дополнительно до 30 мест в парламенте.

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