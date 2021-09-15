В Кремле заявили, что рост цены на газ в Европе “к России не имеет никакого отношения”

По словам Пескова, к России “эти процессы не имеют никакого отношения”. Он также подчеркнул, что спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ и “получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле”.

При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток – 2” сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, “то, конечно, газа нужно будет еще больше”.

Контекст:

15 сентября стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов 14 сентября достигала €79 за МВт-ч ($964 за 1 тыс. м³). Это максимальная цена с марта 2018 года, когда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорил, что главная причина высоких цен на газ в Европе заключается в низких запасах газа в хранилищах.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.

Это накладывается на нежелание российского “Газпрома”, который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода “Северный поток – 2”, объяснял Маринченко.

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