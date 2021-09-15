 

Кабмин Украины ликвидировал ГАСИ и передал ее функции новому органу

15.09.2021, 17:22, Новости дня
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Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Также правительство утвердило передачу полномочий и функций государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) и создание территориальных органов ГИАГ.

Согласно пояснительной записке к постановлению, на начало сентября в штате нового органа 198 сотрудников, что покрывает 30% вакансий.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

В декабре правительство решило ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них создать новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

19 мая 2021 года главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства назначили Семена Кривоноса.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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