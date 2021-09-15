Кабмин дал старт реализации проекта таможенного оформления авто через “Дію”

Глава правительства Денис Шмыгаль на заседании заявил, что для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто представлял неудобства.

“Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, уплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Все очень удобно, просто и без всякой коррупции”, – сказал он.

Премьер подчеркнул, что уплатить таможенные сборы можно будет онлайн через приложение и портал “Дія”.

Экспериментальный проект начнет работу после принятия Верховной Радой соответствующих изменений в украинское законодательство.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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