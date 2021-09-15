 

Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы

15.09.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ефремов присутствовал на суде дистанционно, общаясь с судьей по видеосвязи. По словам артиста, в колонии у него обострилась астма, случаются частые приступы, во время которых он задыхается, но медикам пока что удается купировать.

Резюмируя, актер отметил, что “не знает, выдержит ли такой большой срок”. 

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову. 

15 сентября кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / В результате стрельбы в США один человек погиб и 13 пострадали

01.07 / Памфилова пожурила Мишустина за голосование без маски

04.12 / В Днепропетровской области 15 ветеранам раздали медали от Путина

01.04 / УЕФА разрешил проведение пяти замен в матчах Евро 2020

29.07 / “Чуть ли не мы их сами сюда завезли”. Лукашенко прокомментировал задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси

29.05 / Лукашенко взял своего сына Николая на встречу с Путиным

30.05 / В Афганистане на бомбе подорвался автобус с преподавателями и студентами. Погибли несколько человек

01.10 / Путин дал поручение о проведении Года Байкала в России

14.09 / В Великобритании начинают прививать третьей дозой COVID-вакцины

27.07 / Эксперт: Движение «Голос» совершает преступление против правосудия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика