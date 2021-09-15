 

Прорывные технологии “Полли-Сервиса” заинтересовали правительственную делегацию из ОАЭ во главе с Государственным министром продовольственной и водной безопасности

15.09.2021, 17:22, Новости дня
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ВИДЕОВидео: BitukMedia / YouTube

“Суперсовременные технологии украинского предприятия защищенной печати “Полли-Сервис”, в частности инновационная система Track&Trace, имеют стратегическое значение для обеспечения продовольственной и национальной безопасности стран. Они незаменимы в соблюдении высоких стандартов качества пищевой продукции и ее защиты от подделок”, – заявила Мариам Аль Мхейри в ходе визита правительственной делегации Объединенных Арабских Эмиратов на предприятие “Полли-Сервис”.  

Государственный министр, ознакомившись с уникальной системой цифрового контроля продукции Track&Trace, отметила: “Инновационные решения, которые помогают решить задачу защиты товаров от подделок, заслуживают отдельного внимания на наивысшем государственном и межправительственном уровне. Комплексные решения, которые мы увидели на украинском предприятии “Полли-Сервисе”, перспективны для борьбы с контрабандной продукцией”.

Игорь Попович, президент ООО “Полли-Сервис”, в ходе визита делегации из ОАЭ рассказал о комплексном инновационном решении для отслеживания продукта – многоуровневой архитектуре, позволяющей проконтролировать полный жизненный цикл этикетки и маркированной продукции. Этикетка содержит цифровую индивидуальную контрольную маркировку в виде QR-кода, который содержит уникальный аналитический номер, отображающий каждый этап и элемент производства продукта. Для дополнительной защиты используется высокозащищенная деметаллизированная IMET-голограмма. 

Фото: industrialinnovationgroup.com

Тарьям Матар Тарьям, генеральный директор Industrial Innovation Group, заявил: “Для меня большая честь и гордость быть причастным к супертехнологиям, которые опережают даже самые передовые разработки на несколько лет, но главное – способны решать глобальные проблемы и служить человечеству. Инновации “Полли-Сервиса” признаны на наивысшем международном уровне, а уникальным патентам компании нет равных ни в одной стране мира. В арсенале IIG на данный момент 399 объектов интеллектуальной собственности”. 

Во время визита на предприятие правительственная делегация из ОАЭ также ознакомилась с оборудованием и технологиями по выпуску платежных карт и бланков ID-документов, которые соответствуют высочайшим международным стандартам и обеспечивают компании “Полли-Сервис” стабильное и уверенное лидерство в индустрии. 

Фото: industrialinnovationgroup.com

“Полли-Сервис” выпустил более 250 миллионов ID-документов и платежных карт, 80% платежных карт украинских банков персонализируется на оборудовании, поставленном и обслуживаемом предприятием “Полли-Сервис”. 

“Полли-Сервис” работает с более чем 120 банками Украины и имеет сертификаты крупнейших международных платежных систем Visa, MasterCard, украинской национальной ПРОСТІР и единственная компания в Украине, имеющая сертификат платежной системы UnionPay.  

Фото: industrialinnovationgroup.com

ООО “Полли-Сервис” – украинская компания, создающая высокоинтеллектуальные комплексные решения для персонализации, печати и защиты документов, построения и внедрения информационных систем любой сложности. Предприятие удерживает технологическое лидерство в индустрии защищенной печати и персонализации на протяжении 17 лет и является крупнейшим предприятием защищенной печати в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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