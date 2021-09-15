Мнение: Зачем изолируется Путин



Путин на самоизоляции

Вчерашнее сообщение об “уходе Путина на самоизоляцию” с одной стороны очень смешное, а с другой – страшное. Смешно в нем вот это очередное бегство вакцинированного президента от своих любезных сограждан. Казалось бы – ну сколько можно?! И так ведь год с лишним проторчал в бункере, вроде бы до сих пор (!) заставляет всех прибывающих к нему “гостей” сидеть по две недели на карантине – всех, включая спортсменов, ветеранов и дипломатов! Разве что Байдена миловал – не потребовал от него перед встречей в Женеве тоже отсидеть пару неделек под присмотром кремлевских бодигардов.

Но – какая “реклама” нашему Спутнику! В апреле ведь Нацлидер уже кололся, в июне на Прямой линии типа “признался”, что укололся как раз Спутником – и вот нате, какая незадача: “в моем окружении появились люди, больные ВИЧ ковидом, поэтому я должен…” Что должен? Ты же вакцинированный, алё! К тебе никакая зараза не должна приставать!

Ан нет, нифига. “Мы же знаем”, что вакцинированные точно так же заражаются и точно так же становятся разносчиками чудовищного ковида, как и невакцинированные! Добавим сюда, что они и точно так же болеют, и даже умирают – см. пример “перевакцинированных” стран типа Британии и Израиля (в Израиле график смертности уже практически повторяет пики “разгара эпидемии зимой 20/21 гг.”



График ежедневной “ковидной” смертности в Израиле за год. Отсюда

Ну и – как бы неизбежно возникает вопрос – зачем тогда през вакцинировался? Если и с вакциной ему приходится уходить на “самоизоляцию”? В чем смысл? Дай ответ – не дает ответа…

Но есть в этом нарочитом идиотизме и очевидный повод для страха. Вполне возможно, что пан Вольдемар этим своим демонстративным уходом как бы предвосхищает очередную “самоизоляцию”, в которую кремлевские слуги рептилоидов Людей Доброй Воли собираются в очередной раз ввергнуть всю страну сразу после выборов. И повод будет железобетонный – “вы же видите, Сам Президент изолировался – чего ж вы, простые смерды, верещите о какой-то “свободе” и каких-то “правах”!! Не зря ж кремлевские дебилы четвертый месяц держат число “смертей от ковида” в России на отметке “800 плюс-минус десять”, как пришитое! Очевидно, дают повод ученым павианам светилам от Науки с важным видом заявлять – “ну вы же видите, локдаун неизбежен, мы же СПАСАЕМ ЖИЗНИ!!”

Причем самоизоляция преза как бы намекает, что и локдауном, то есть закрытием предприятий, дело не обойдется – власти намереваются опять всех посадить под домашний арест! Израильтяне-то сидели, почитай, всю зиму – вон какие у них теперь успехи… Никаких “успехов” у израильтян, правда, нет – мрут точно так же; но это ведь не повод не повторить их путь к успеху, не правда ли?

Плюс еще более зверское и отчаянное принуждение к вакцинации, конечно же. Могут вспомнить и о давней плодотворной идее – запретить невакцинированным ходить в магазины, посещать общепит, стадионы и зоопарки, а также заниматься любым другим сексом, кроме виртуального (даже с такими же изгоями, как сами). Чем более будет ясно, что вакцинирование как минимум бесполезно – тем безумнее будет принуждение.

Но вполне возможно, конечно, что всё обстоит вовсе не так мрачно; не хочу, чтобы меня обвинили в нагнетании напряжения и страха. В конце концов, вполне возможно, что президент попросту что-то знает – например, то, что на послевыборную неделю по всей стране намечены кровавые подавления любых выступлений граждан против явных и грубых фальсификаций итогов выборов. И он всего лишь заранее “подстелил соломки” – скрылся в “самоизоляцию”, чтобы свалить всю ответственность на исполнителей. Помнится, так уже было – в 1993 году Ельцин внезапно объявил, что ложится на операцию… по исправлению носовой перегородки. И именно в то время, когда он лежал под наркозом, министр обороны издал приказ о выдвижении войск для захвата Грозного – то есть фактически начал Первую Чеченскую. В скрижалях истории так и осталось – что Чеченские войны начал вовсе не Ельцин! Он тогда на операции лежал!

Может быть, и Путин не планирует никакого вакцинно-ковидного безумия, а просто собирается немного пострелять в “наймитов Запада”, которые вздумают быть чем-то недовольными в как всегда безукоризненном подсчете голосов властями РФ? И просто хочет это сделать как бы чужими руками?

Но, впрочем, ему ничто не мешает совместить обе идеи.