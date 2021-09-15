Российский космонавт пояснил, о чем свидетельствует увеличение игроков в сфере космоса

То, что в последнее время очень быстро увеличивается количество честных компаний, сосредоточенных на работе в космической отрасли, говорит о грядущем прорыве в дальнейшем быстром развитии всей сферы. Об этом заявил российский космонавт Роман Романенко, комментируя последнее заявление Стива Возняка о намерении создать собственную космическую компанию.

По словам Романенко, мировая космическая отрасль достигла такого высокого уровня развития, что перед коммерческими компаниями открывается невероятный потенциал для новых форм деятельности, в том числе и в сфере услуг для космонавтики.

Напомним, что ранее он из отцов ИТ-отрасли Стив Возняк заявил о намерении создать частную космическую компании. Однако он уточнил, что не станет запускать спутники или отправлять туристов в суборбитальные полеты, а сосредоточится именно на предоставлении качественных услуг.