 

Российский космонавт пояснил, о чем свидетельствует увеличение игроков в сфере космоса

15.09.2021, 17:06, Новости дня
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То, что в последнее время очень быстро увеличивается количество честных компаний, сосредоточенных на работе в космической отрасли, говорит о грядущем прорыве в дальнейшем быстром развитии всей сферы. Об этом заявил российский космонавт Роман Романенко, комментируя последнее заявление Стива Возняка о намерении создать собственную космическую компанию.

По словам Романенко, мировая космическая отрасль достигла такого высокого уровня развития, что перед коммерческими компаниями открывается невероятный потенциал для новых форм деятельности, в том числе и в сфере услуг для космонавтики.

Напомним, что ранее он из отцов ИТ-отрасли Стив Возняк заявил о намерении создать частную космическую компании. Однако он уточнил, что не станет запускать спутники или отправлять туристов в суборбитальные полеты, а сосредоточится именно на предоставлении качественных услуг.



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