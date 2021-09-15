Названы преимущества и недостатки iPhone 13

Эксперты назвали недостатки и преимущества нового iPhone 13, который компания Apple показала вчера на конференции. Они рассказали, чем девайсы отличаются от предшественников.

В рамках презентации купертиновцы представили не только смартфоны, но и часы, а также планшеты. В центре внимания по традиции оказалась линейка iPhone. В нее вошли следующие устройства: iPhone 13, Pro, Pro Max и Mini.

Цены

Стоимость iPhone 13 стартует с отметки 79,990 тысячи рублей. Модель iPhone 13 Pro можно купить за 99,990 тысячи рублей. За iPhone 13 Pro Max придется заплатить от 109,990 тысячи рублей. iPhone 13 Mini обойдется потенциальным покупателям в 69,990 тысячи рублей. Если сравнивать с ценовой политикой прошлого года, то каждая из актуальных моделей подешевела на 10 тысяч рублей.

Камера

Камеры iPhone 13 и iPhone 12 по техническим параметрам совпадают. Однако у моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max перед остальными устройствами линейки есть одно преимущество. Речь идет о шестикратном диапазоне оптического зума. К тому же присутствует быстрый чип A15 Bionic и 5 ядерный графический процессор.

Новые модели обладают режимом «Киноэффект», поэтому у пользователей появилась возможность снимать ролики с малой глубиной резкости. Данная опция есть даже у фронтальной камеры.

Аккумулятор и память

По словам представителей компании Apple, iPhone 13 является самым долгоиграющим. Он способен воспроизвести от 19 до 28 часов видео, показатели отличаются в зависимости от модели. Смартфоны прошлого года могли работать в режиме просмотра роликов 17 часов, пишет портал iReactor.

У пользователей iPhone 13 Pro и Pro Max есть возможность иметь 1 ТБ памяти. До этого такой размер не был представлен ни в одной комплектации устройств.

Толщина и вес

iPhone 13 весит заметно больше, нежели предшественник. К тому же у него больше толщина. iPhone 13 Pro весит 203 грамма, а вариация Pro Max — 238 граммов.