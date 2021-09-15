 

Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина

15.09.2021, 16:48, Разное
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Для контроля за уровнем холестерина в крови необходимо регулярно сдавать биохимический анализ крови и проходить обследование у врачей. Об этом россиянам напомнила диетолог Дарья Русакова.

По словам эксперта, достаточно проходить медосмотр раз в году. Помимо него на повышенный холестерин могут указывать бляшки на лице и избыточная масса тела. Русакова напомнила, что много холестерина содержится в продуктах животного происхождения, однако отказываться от них необязательно. Достаточно добавить в рацион больше овощей, фруктов и пищевых волокон, чтобы сбалансировать питание, сообщают “Вести Подмосковья”.



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