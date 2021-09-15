 

Жириновский предложил поделить российские школы на мужские и женские

15.09.2021, 16:48, Разное
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Российские школы следует разделить по половому признаку – на мужские и женские. Так считает депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, это предоставит родителям учеников большую свободу выбора. Также политик предложил различные названия для учебных заведений в зависимости от пола учащихся – “мужской лицей”, “гимназия для женщин” и просто “школа” для стандартных образовательных учреждений. Кроме того, депутат призвал отменить школьные экзамены, заменив их контролем за активностью учеников и профориентацией выпускников, сообщает “Общественная служба новостей”.



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