Жириновский предложил поделить российские школы на мужские и женские

Российские школы следует разделить по половому признаку – на мужские и женские. Так считает депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, это предоставит родителям учеников большую свободу выбора. Также политик предложил различные названия для учебных заведений в зависимости от пола учащихся – “мужской лицей”, “гимназия для женщин” и просто “школа” для стандартных образовательных учреждений. Кроме того, депутат призвал отменить школьные экзамены, заменив их контролем за активностью учеников и профориентацией выпускников, сообщает “Общественная служба новостей”.