 

Памфилова намекнула, что знает, как разрешить конфликт Брюхановой и Литвинович

15.09.2021, 16:31, Разное
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что орган может помочь разрешить конфликт между Мариной Литвинович и Анастасией Брюхановой. Она отметила: у ведомства уже есть “опыт принятия решений, после которых никто как бы и не проиграл, и не выиграл”

“Если девочки там не могут разобраться или тем более ведётся какое-то давление на избирателя или прочая агитация, мы быстро найдём, за что снять двоих сразу. К тому же, по некоторым данным там речь идёт об экстремистских технологиях, даже в интернет, говорят, эта история просочилась”, – сказала она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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