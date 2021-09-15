 

Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1000

15.09.2021, 16:28, Новости дня
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Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 

Торги открылись на отметке €67 за МВт-ч. Цена росла несколько часов подряд, а потом немного снизилась, сейчас октябрьский фьючерс торгуется на уровне €72 за МВт-ч. 

Скриншот: theice.com

Как отмечает “Интерфакс”, это максимальная цена с марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³. 

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорил, что главная причина высоких цен на газ в Европе заключается в низких запасах газа в хранилищах.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.

Это накладывается на нежелание российского “Газпрома”, который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода “Северный поток – 2”, объяснял Маринченко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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