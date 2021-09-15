 

Желание достигнуть результата должно быть у двух сторон – Разумков о возможной встрече Путина и Зеленского

15.09.2021, 16:28, Новости дня
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Журналисты спросили у Разумкова, есть ли целесообразным саммит глав двух государств и что от него можно ожидать.

“Во-первых, любая встреча целесообразна, если она приведет к конкретным результатам. А во-вторых – желание достигнуть этих результатов должно быть у двух сторон.  Я не участвую в подготовке этого процесса, но что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем такая встреча не произойдет”, – сказал Разумков.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будут обсуждаться темы оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”.

Зеленский 10 сентября отмечал, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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