“Раскрыли все секреты”, “Даже если и в положении, что странного?” Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности

“Путешествовать легко! Вокруг нас столько интересных мест! Для любопытных “варвар” – я не в положении. Я просто толстая”, – написала она.

“Даже если и в положении, а что-нельзя? Что странного?” – отреагировали пользователи сети.

“Раскрыли все секреты”, – прокомментировали заявление Брухуновой ее подписчики.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношений с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

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