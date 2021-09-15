Команда Навального опубликовала списки «Умного голосования»

Среди кандидатов — Брюханова, Рашкин и Вишневский.

Команда Навального опубликовала списки «Умного голосования» — рекомендаций, где и за кого голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу и на региональных выборах.

В Москве, в частности, соратники Навального поддержали Валерия Рашкина (КПРФ, округ №196), Михаила Лобанова (КПРФ, округ №197), самовыдвиженца Анастасию Брюханову (округ №198), Даниила Махницкого («Новые люди», округ №202), Сергея Обухова (КПРФ, округ №205) и Сергея Митрохина («Яблоко», округ №208).

В Санкт-Петербурге команда Навального предлагает отдать свой голос, в частности, за Бориса Лазаревича Вишневского («Яблоко», округ №216), Оксану Дмитриеву (Партия Роста, округ №217).

В Московской области соратники Навального поддержали в том числе Дмитрия Кононенко (КПРФ, округ №119), Глеба Пьяных («Справедливая РФ — Патриоты — За правду», округ №120).

В Саратовской области команда Навального поддержала, в частности, Николая Бондаренко (КПРФ, округ №165). В Свердловской области — Владислава Постникова («Яблоко», округ №168).

Абсолютное большинство кандидатов, за которых предлагает проголосовать команда Навального, от КПРФ (137). В списке также представлены 48 кандидатов от «Справедливой России», 20 — от ЛДПР, 10 — от «Яблока», 5 — от «Новых людей», 2 — от «Зеленых», 1 от «Партии Роста», 1 от «Коммунистов России» и 1 самовыдвиженец.

Также «Умное голосование» призывает голосовать по списку за любую из парламентских партий, кроме «Единой России».

Паралельно с публикацией «Умного голосования» мэр Москвы Сергей Собянин также решил опубликовать свой список кандидатов, за которых стоит голосовать на выборах. «Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю Вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей», — написал он. Столичный градоначальник заявил, что предлагает проголосвать за телеведущих Тимофея Баженова и Евгения Попова, Петра Толстого, Анатолия Вассермана, Олега Леонова, Галину Хованскую и других.

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