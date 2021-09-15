Мнение: Бесконечный процесс снимания лапши

(из комментов) “Вы запарили с этой “дельтой”, ей-богу 🙂 Снимайте же когда-нибудь лапшу с ушей! Дело не в “дельте”, дело в том, что все вирусы ОРВИ мутируют, и именно ПОЭТОМУ все “прививки от гриппа” бесполезны и всегда были бесполезны. “Дельта” – это очередная попытка пиарщиков “великого ковида” навести тень на плетень: они выхватили очередную стадию в бесконечном процессе изменчивости вируса и дали ей “имя” – хотя это бессмысленно, потому что скоро и “дельты” тоже никакой не будет, а будут очередные вариации одного и того же вируса”.