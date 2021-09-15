Компания Canon представила новую модель беззеркальной камеры

Возможно, большинство пользователей уже забыли, что компания Canon еще в апреле провела предварительный анонс новой модели беззеркальной камеры EOS R3. Оказалось, что она вовсе не готова была выйти на рынок. Официальная же презентация с обещаниями старта свободных продаж состоялась только сейчас.

Во время мероприятия стало известно, что камера предназначена для профессионального использования. Поэтому никого не удивила цена – 6 тысяч американских долларов.

КМОП-сенсор обеспечивает съемку с разрешением 24,1 МП. Кроме того. Камера станет обрабатывать полученные изображения при помощи процессора Digic X. Скорость последовательной фотосъемки составляет до 30 кадров в секунду. Видео камера снимет с частотой от 60 до 120 Гц в зависимости от того, какой формат качества задан.