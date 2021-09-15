Умные часы Apple Watch Series 7 получили старый процессор

Во время вчерашней презентации умных часов Apple Watch Series 7 эксперты были несколько удивлены разницей между обещанным и представленным гаджетом. Как оказалось, наручные устройства седьмой серии получили те же самые процессоры, которые использовались в предыдущей шестой серии.

Также оказалось, что нет и никакого «совершенно нового дизайна», который был обещан разработчиком. Представляя «семерку», представители компании даже не говорили о том, что работает оно быстрее предшественником или обладает другими важными преимуществами.

Ничего этого не было, отмечают эксперты. Сама по себе сложившаяся ситуация наводит на размышления и подталкивает к выводам, которые вряд ли приятно будет слышать представителям компании.