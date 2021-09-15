Разработано лечение от рака на основе растительного вируса

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15.09.2021, 15:58, Разное
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Американские исследователи нашли новый способ бороться с онкологическими заболеваниями. Лечение основано на растительном вирусе, с помощью которого в дальнейшем можно «тренировать» иммунитет.
Рак является одним из самых опасных и коварных заболеваний. Часто его сложно диагностировать и не менее трудно вылечить, особенно на поздних стадиях. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали методику для предотвращения метастазирования онкологии в легкие человека. При этом базой для изобретения стало изучение вирусного заболевания, поражающего растения.

Спасительные микроорганизмы найдены учеными в клетках патогена, вызывающего заболевание черноглазого гороха. После извлечения вируса, исследователи проверили новую методику на грызунах. В ходе эксперимента лечение инновационным способом замедлило рост опухолевых клеток. Благодаря этому удалось успешно побороть рак лёгких с присутствием метастаз, а также меланомы у мышей. Кроме того, учёными было зафиксировано снижение и предотвращение распространения онкологических новообразований у здоровых животных, намеренно заражённых экспертами для эксперимента.

Научное издание Advanced Science сообщает, что сама лечебная методика состоит из инъекции вируса мозаики, обитающего на растениях коровьего гороха. Этот патоген не вредит людям или животным, при этом организм все же выдает реакцию на его появление. Вследствие фиксации вируса, как чужеродныого объекта, происходит иммунный ответ и активизация защитных функций. В будущем учёные намерены «научить» иммунную систему распознавать и истреблять раковые клетки, образовавшиеся в лёгких.

Источник: rossaprimavera.ru



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