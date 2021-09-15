 

16 тысяч наблюдателей и мобильное приложение обеспечат прозрачность выборов в Москве

15.09.2021, 15:54, Разное
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Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Москве подготовил 16 тысяч наблюдателей. Они обеспечат прозрачность избирательного процесса с 17 по 19 сентября.

Наблюдатель с помощью приложения “Мобильный наблюдатель” для iOS и Android сможет отметиться о своем нахождении на участковой избирательной комиссии, указать время открытия и закрытия участка, а также сообщить о подозрительных событиях, которые подлежат проверке на наличие нарушений и нештатных ситуаций.

Общественный штаб рассмотрит каждое сообщение от наблюдателей во время выборов. В дни голосования будет работать группа разбора и оперативная группа.

Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве был создан в этом году Общественной палатой столицы. Набор желающих обеспечить прозрачное голосование начался в феврале и завершился в сентябре.

Выборы в Государственную Думу пройдут на этой неделе, с 17 по 19 сентября. Также в некоторых районах Москвы выберут депутатов Мосгордумы, а в Щукино – депутатов муниципального собрания.

Ранее “Дни.ру” писали об обучении наблюдателей Общественного штаба. Его руководитель Алексей Венедиктов отмечал, что люди – это главный ресурс при наблюдении за выборами. По его словам, видеонаблюдение и колл-центр лишь упрощают процесс, однако не заменяют работу человека.



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