Вице-мэр Владимир Ефимов: Люксембургская биржа по достоинству оценила “зеленые” облигации Москвы

Включение столичных “зеленых” облигаций в люксембургский список означает, что в скором времени Москва станет известна всему миру как надежный эмитент ценных бумаг.

“Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях”, — подчеркнул Владимир Ефимов.

“Зеленые” облигации, попавшие в Список, были выпущены в мае текущего года в объёме 70 млрд рублей и имеют постоянный купон в размере 7,38% годовых. Срок их обращения составит семь лет.

Полученные от выпуска таких ценных бумаг средства помогут снизить выбросы парникового газа и вредных веществ в атмосферу столицы. Во многом это будет достигнуто путем замены автобусного парка на электробусы.