Следственный комитет запросил арест фигуранта «арбузного дела»

Следствие просит суд о заключении в СИЗО фигуранта дела о смертельном отравлении бабушки и девочки арбузом на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу», расследование продолжается, передает РИА «Новости».

Отмечается, именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной трагедии.

Напомним, в Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли.

В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля.

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно.