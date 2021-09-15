 

Следственный комитет запросил арест фигуранта «арбузного дела»

15.09.2021, 15:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледствие просит суд о заключении в СИЗО фигуранта дела о смертельном отравлении бабушки и девочки арбузом на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу», расследование продолжается, передает РИА «Новости».

Отмечается, именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной трагедии.

Напомним, в Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли.

В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля.

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно.



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