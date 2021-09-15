Украина решила использовать систему ПРО «Железный купол» в борьбе против России

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».

«В вопросе обороны и поставки техники нам нужно больше, и нас услышали. Возможность передачи такой мощной техники – это сигнал, что партнеры продолжают поддерживать нас, понимают, что безопасность Украины – это безопасность западного мира. И мы это высоко ценим. Бесспорно, в условиях агрессии и временной оккупации части наших территорий со стороны РФ такая поддержка способствует усилению обороноспособности Украины», – сказал Завитневич, его слова приводятся на официальном сайте «Слуги народа».

Также он отметил, что система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».

В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что государство работает над восстановлением израильской системы ПВО «Железный купол», которая использует американские компоненты.