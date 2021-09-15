 

Свобода для Ефремова – Личное мнение

15.09.2021, 15:42, Разное
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Вместо того, чтобы сидеть тихо и не отсвечивать, Михаил Ефремов продолжает бороться за освобождение.

«Михаил Ефремов – человек с творческим, а не с преступным прошлым. Ефремов возместил ущерб, неоднократно обращался к потерпевшим. Имеет ряд заболеваний…», — говорят адвокаты и требуют пересмотра приговора, потому что им не дали доказать, что погибший мог был не пристёгнут во время аварии.


Фото: Соцсети

Надо же, бедненький Миша с творческим прошлым и кучей заболеваний! Лично я считала, что прошлое у него алкогольное, а не творческое, а он рассказал в суде, что пить начал после смети двух мам.

Да, две мамы у него было. Родная и театральная — Галина Волчек. Обе померли. И Ефремов запил, будто до этого он не пил:

«После этого я стал пить», — признался Миша.

Как говорится в среде алкоголиков, было б желание. Ну а повод — повод всегда можно найти.

Тем не менее, проведя несколько месяцев в колонии трезвым, Миша вдруг понял, что случилось и кто виноват — его озарило!

«В колонии ко мне пришло осознание содеянного мной. Каждую ночь так или иначе вижу эту страшную аварию. Образ Сергея Захарова не покидает меня ни на минуту, и я молюсь за упокоение его души».

Не это ли главное? Вспоминает. Переживает. Молится. Кается. И вот так нужно Мише провести 7,5 оставшихся лет.

И этого, я скажу вам, ещё мало — за убийство мало. Человека больше нет, благодаря Мише Ефремову.

И меня поражает эта наглость — уже до кассационного суда добрались, чтобы побыстрее выйти.

Суд сегодня отказал в смягчении приговора. Молодец суд. Жаль, что не увеличили срок вдвое.

Источник: Лена Миро



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