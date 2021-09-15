Политолог Голобуцкий: БХФЗ фактически проиграл “Дарнице” суд в Лондоне по делу о мошенничестве

“Дарница” разоблачила схему вывода денег завода на счета английской фирмы Metabay, которая принадлежит Беспалько, а потому и подала иск в суд Лондона, который арестовал счета мошенников на сумму в 7 миллионов долларов. А вот когда суд увидел, что перспективы обжаловать решение о блокировании счетов у Беспалько нет, то заставил Беспалько выплатить для начала деньги на покрытие судебных расходов “Дарницы, – написал он. – В то же время сам факт выплаты судебных издержек означает фактическое самопризнание вины Беспалько в том, что они обворовывали и других акционеров БХФЗ, и сам завод. Но “Дарница” своевременно разоблачила эту схему. Беспалько это поняли и, видимо, поэтому решили быстренько продать свою долю в БХФЗ. Пока не получилось, но понятно, что они загнаны в тупик, и деньги им понадобятся для выплат немалые”.

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Контекст:

“РБК-Украина” писало, что Николай и Людмила Безпалько с 1994 года на различных должностях руководят Борщаговским химфармзаводом и контролируют большую часть акций этого предприятия. Их дочь Ирина Ржепецкая работает директором по развитию завода и имеет контрагентов и счета в Германии и Швейцарии. В этих странах она подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания “Дарница” (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании “Крестон Джи Си Джи Аудит” для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ. Аудиторы пришли к выводу, что в 2015–2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счета английской фирмы Metabay.

Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали. Ущерб, по мнению истцов, составил не менее $6,8 млн.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода было подано сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ.

19 марта Высокий суд Лондона арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited по заявлению украинской фармацевтической компании “Дарница”.

26 марта решение об аресте средств на счетах Metabay принял и швейцарский суд, писало агентство УНИАН.

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