 

“Россия может в короткие сроки спланировать боевые действия по любым направлениям”. Совместные учения РФ и Беларуси “Запад 2021” завершились

15.09.2021, 15:34, Новости дня
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“Учение “Запад 2021″ показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага”, – заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Он также отметил, что в ходе учений военные продемонстрировали все навыки, которые приобрели на плановых занятиях по боевой подготовке в течение года, и в составе коалиционной группировки войск “успели узнать друг друга и организовать тесное взаимодействие по задачам на поле боя”.

По итогам учений наиболее отличившихся военнослужащих коалиционной группировки войск наградили ведомственными наградами минобороны России.

Контекст:

Масштабные учения “Запад 2021” начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них принимали участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проводили, по данным минобороны РФ, на девяти полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море.

В них принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений “Запад 2021” в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

На учениях отрабатывали сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко упоминал, что по итогам учений решит, какое вооружение докупить у России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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