Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение

…в покушении на насильственный захват власти.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще два обвинения — в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти», — сказал Слесарев. В этом деле также фигурируют экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, бывший охранник экс-президента Канат Сагымбаев и экс-замминистра МВД Курсан Асанов, пишет агентство.

Как пояснил Слесарев, в первые дни беспорядков в Бишкеке Атамбаев находился под стражей и физически не мог принимать участие в организации акций.

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В октябре 2020 года в Бишкеке прошли массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.

Атамбаева освободили из СИЗО Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана в ночь с 5 на 6 октября. Уже 10 октября он был задержан. По версии следствия, Атамбаев вступил в сговор с целью захвата власти с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым и советником Ниязовым.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 года по 2017 год. Впервые он был задержан в августе 2019 года, ему предъявили несколько обвинений, в том числе в коррупции при распределении земельных участков, в организации массовых беспорядков и покушении на убийство.

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