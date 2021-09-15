Мнение: Вывесили списки УГ

Вообще, чисто по теории избирательного процесса – “волковцы” допустили достаточно грубую ошибку, опубликовав списки “умного голосования” так поздно. Теория гласит, что основная масса избирателей принимает решение о том, за кого она будет голосовать, не в последнюю, а в ПРЕДпоследнюю неделю перед голосованием.

Соответственно, вывешивание списков всего за 2 дня до начала голосования – это просто ПОЗДНО: люди уже определились, а менять решение большинству тяжело, большая часть сограждан ригидны, или, говоря проще – достаточно ТУГИЕ: они плохо и долго решения принимают, и еще хуже от уже принятых решений отказываются.

Это не отменяет факта, что сам по себе феномен УГ – очень даже забавный и интересный, привносит свои особые краски в достаточно унылый и почти полностью выхолощенный процесс “выборов” в современной РФ.