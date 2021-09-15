Представлен ультрабюджетный смартфон Moto E20

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15.09.2021, 15:18, Новости дня
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Компания Motorola провела презентацию нового ультрабюджетного смартфона E20, который выходит с предустановленной версией операционной системы Android 11 Go Edition.

Moto E20, как и другие представители серии Е, предназначены для пользователей, которые при выборе гаджета в первую очередь смотрят на цену. Разумеется, такие смартфоны не могут состязаться по своим техническим данным с лучшими представителями данной категории устройств. Однако в нем обеспечены все необходимые функции.

В результате всего за 99 американских долларов вы получаете мобильный гаджет с экраном на 6,5 дюйма. Картинка на нем отображается в стандарте качества HD+. Объем оперативной памяти составляет 2 или 4 Гб. Предлагаются также на выбор два накопителя – на 32 или 64 Гб.



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