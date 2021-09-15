 

Продажи Honor MagicBook стартуют в РФ с подарками для покупателей

15.09.2021, 15:18, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, компания Honor вскоре даст старт продажам на территории РФ ноутбуков из новой линейки MagicBook, конструкция которых основана на использовании процессоров AMD Ryzen пятитысячной серии.

Представители компании Honor сообщают, что первые продажи начнутся 28 сентября. При этом цена на MagicBook 14 составит 59 тысяч 990 рублей. Пятнадцатая модель обойдется на 10 тысяч дороже, однако диагональ экрана там больше – 15,6 дюйма.

Во время периода предзаказов с 14 по 27 число производитель обещает дарить дополнительно устройства стоимостью до 16 тыс. рублей. Это могут быть беспроводные наушники и умные часы, выпущенные под тем же брендом.



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