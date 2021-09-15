Идеальная кожа и обесцвеченные брови: какие еще тенденции макияжа мы увидим осенью 2021 года

В наши дни нет жестких правил, когда дело доходит до макияжа. Показательный пример – самые горячие тенденции макияжа осени 2021 года. Благодаря платформам социальных сетей, таким как TikTok, Pinterest и Instagram, мы начинаем видеть, как более разнообразные и экспериментальные образы становятся трендом.

“TikTok предоставил нам несколько исключительно разнообразных учебных пособий по макияжу, которых у нас раньше не было, – говорит художник по макияжу и прическам из Торонто и создатель контента Нейт Мэтью. – Приток контента о красоте побудил людей стать более рискованными со своим макияжем”.

Вот какие тенденции мы увидим осенью 2021 года. Следовать им или нет – это личный выбор каждого. Но попробовать тот или иной тренд на себе все же стоит.

Абсолютно безупречная кожа

Профессионалы отрасли сходятся во мнении, что идеальная кожа будет в тренде этой осенью.

Посмотрите на этот тренд с другой стороны: в моде будет кожа, как будто обработанная с помощью фильтра социальных сетей. Это то, что монреальский менеджер по цифровому образованию для MAC Cosmetics Canada Стефан Кот называет “бархатной кожей”, лишенной блеска и доведенной до совершенства с помощью матирующих продуктов. “Этот роскошный, но в то же время яркий образ – вот что вскружит головы этой осенью”, – говорит он.

Натуральный макияж для женщин и мужчин

Тем не менее ожидайте увидеть, что многие также выберут сдержанную, естественную тональную основу. “В тренде сегодня более легкие основы, которые позволяют нам демонстрировать наши веснушки и пигментные пятна”, – говорит Шейн Фукала, специалист по красоте для покупателей из компании, базирующийся в Монктоне, штат Нью-Йорк.

Дженнифер Харпер, основатель и генеральный директор компании Cheekbone Beauty, базирующейся в Сент-Катерине, штат Онтарио, соглашается, ссылаясь на “макияж без макияжа”. Это привлекательный выбор в наши дни, поскольку многие из нас продолжают проводить большую часть времени в помещении. “Прошли времена тяжелого и липкого макияжа”, – говорит она.

Некоторые могут даже полностью отказаться от тональной основы. Художник по макияжу, прическам и ногтям из Торонто и Монреаля Лиза Колмакова признает, что годами не пользовалась косметикой, а вместо этого переключила свое внимание на режим ухода за кожей. Поскольку ношение масок все еще является частью повседневной жизни, Колмакова заметила, что все больше людей дают своей коже возможность дышать, что помогает избежать прыщей. Люди “принимают свою естественную красоту”. “Я полностью поддерживаю эту тенденцию”, – говорит она.

Эксперты также ожидают, что в этом сезоне мужчины начнут экспериментировать с естественным макияжем. “Я думаю, что сейчас, как никогда, мужчины не боятся заботиться о своей коже, – говорит Грейс Ли, ведущий визажист Maybelline в Нью-Йорке. – Они используют лучшие увлажняющие кремы, маскирующие средства и прозрачные основы”. Харпер соглашается, особенно сейчас, когда виртуальные встречи стали обычным делом. “Не у всех из нас дома есть студийное освещение для видеозвонков, поэтому стоит нанести немного маскирующего средства под глаза, чтобы цвет лица был правильным”, – говорит она.

Укладка бровей мылом и специальной щеткой

Вездесущие мыльные брови, достигаемые увлажнением мыла и расчесыванием с помощью кисточки для эффекта перьев, продолжит оставаться в тренде в этом сезоне. “Это никуда не денется”, – говорит Колмакова об этом тренде, хотя она предпочитает пользоваться гелем для волос с сильной фиксацией и зубной щеткой вместо мыла.

Обесцвеченные брови

Осветленные брови официально стали мейнстримом отчасти благодаря TikTok — быстрый поиск по хештегу #bleachedbrows генерирует бесчисленные учебные пособия и более 37 миллионов просмотров на сегодняшний день. В то время как Мэтью говорит, что у тенденции есть свой момент в каждом сезоне, и она, и Ким ожидают увидеть его в большем количестве этой осенью. Она говорит, что это “способ сделать эффектным любой образ”.

Темные губы смягчены

Как только наступает осень, происходит почти неизбежный переход к более темным оттенкам губной помады: яркие розовые оттенки заменяются насыщенными пурпурными, а яркие кораллы заменяются глубокими ягодными тонами. В этом сезоне мы увидим темные оттенки, но вместо того, чтобы равномерно красить всю губу, цвет следует сосредоточить в центре нижней губы.

Одной из самых больших тенденций осени является темная, “вампирская” губа, “которая имеет великолепный темный центр с цветом, распространяющимся наружу к кайме”. Мэтью соглашается, отмечая, что эта техника создает эффект, который называют “сочной прикушенной губой”.

Подводка и лайнеры для глаз

Кроме того, Ли, Колмакова и Мэтью согласны с тем, что мы можем ожидать, что в результате ношения масок больше людей будут подчеркивать свои глаза смелыми и графичными стрелками, от обратного кошачьего глаза до абстрактного “крылатого стиля” и всего, что между ними. “Существует так много разных форм глаз, поэтому экспериментировать с подводкой – это самый веселый и раскрепощающий способ заставить ваш макияж работать на вас, а не наоборот”, – говорит Мэтью.

Что касается цветов, Мэтью ожидает, что будут доминировать двухцветные комбинации, такие как черно-белый и черно-красный. Ли, с другой стороны, предлагает попробовать яркие оттенки, такие как фуксия, лаймово-зеленый и ярко-желтый.

Длинные ресницы остаются в тренде

Длинные трепещущие ресницы вошли в моду в начале этого года. Неудивительно, что мы можем по-прежнему ожидать, что эта тенденция останется с нами надолго. “Длинные ресницы всегда будут в моде”, – говорит Ли.

Колмакова соглашается. “Мы увидим более объемные и трепещущие ресницы с большим количеством туши”, – говорит она.