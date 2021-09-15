Осеннее выращивание огурцов в теплице: каких правил стоит придерживаться

Осенью организму человека очень нужны витамины. Однако урожай большинства огородных культур к началу осени обычно уже собран. Чтобы в этот период восполнить дефицит витаминов в своем организме, стоит высадить огурцы в теплице. Это не слишком сложно, но нужно соблюдать некоторые правила.

Подготовка теплицы

Для начала нужно подготовить саму теплицу. Этому мероприятию нужно уделить серьезное внимание, так как от этого будет зависеть успешное развитие растений. В теплице, которой вы пользовались с начала весны, нужно снять верхний слой почвы толщиной 5 см. Дело в том, что за сезон в верхнем слое грунта скопилось много микробов, а полезных веществ практически не осталось. Также нужно обработать теплицу изнутри раствором медного купороса или бордосской смеси. Поскольку растений в теплице уже нет, можно приготовить 3% раствор. После этого необходимо заполнить грядки свежим грунтом толщиной не менее 5 см.

В почву следует внести органическое удобрение. Это может быть навоз, перегной. Их следует равномерно распределить по грунту и перекопать грядки. Перепревший навоз вносят из расчета 20 кг на 1 кв. метр.

Также в теплице нужно установить обогревательные приборы и емкости с водой для повышения влажности, если осень сухая.

Поскольку световой день осенью уже не такой длинный, как летом, в теплице также обязательно нужно установить осветительные приборы. Кроме того, следует проверить состояние шпалер.

Параметры выращивания

При выращивании огурцов осенью внутри теплицы необходимо создать подходящий для хорошего развития растений микроклимат. Хорошо развиваются огурцы при температуре 20-25 °С днем и минимум 15 °С ночью. Разница в перепадах дневных и ночных температур в любом случае не должна превышать 7 °С. Иначе огурцы заболеют, а их урожайность значительно снизится. Ниже +10 °С в теплице температура воздуха опускаться не должна. Иначе огурцы пожелтеют и погибнут.

Слишком сильно топить в теплице не стоит. Температура воздуха не должна подниматься выше 35 °С. В противном случае пыльца огурцов станет стерильной, а уже появившиеся завязи прекратят развитие, засохнут и опадут.

Влажность воздуха в теплице при выращивании огурцов должна составлять 80%. Световой день с помощью осветительных приборов следует продлить до уровня летнего. Сами осветительные приборы следует размещать на расстоянии 30-50 см от верхушек растений. По мере роста огурцов и поднятия плетей по шпалере, осветительные приборы нужно поднимать выше.

Уход за огурцами

Уход за огурцами в теплице осенью осуществляется примерно по той же технологии, что и летом на грядках. высаживают огурцы на расстоянии 30-35 см друг от друга. Семена заглубляют в почву на глубину в 2 см.

В первый раз огурцы в теплице удобряют через месяц после посадки и повторяют каждые 10 дней. Для теплицы подходят мочевина, аммиачная селитра, аммофоса или калийно-фосфорные удобрения.

Поливают огурцы в теплице осенью через день. После каждого полива почву рыхлят, одновременно удаляя сорняки. Полив производят методом дождевания, чтобы сильная струя воды не разрушила верхний слой земли и не повредила корни.

Кустики высотой около 30 см подвязывают. Плети высотой 2 м прищипывают. У растений секатором срезают верхушку и нижние боковые побеги (если они есть).

Могут огурцы в теплице осенью, конечно же, и заболеть. В этом случае их лечат по стандартной технологии. С вредителями борются с использованием инсектицидов, а с заболеваниями, вызванными микроорганизмами, с помощью фунгицидов.

Дополнительные меры по утеплению

Осенью случаются резкие ночные и дневные похолодания. Отопительное оборудование в теплице в этом случае может не справиться со своей задачей. Чтобы дополнительно подстраховаться, в теплице осенью можно обустроить для огурцов теплые грядки. Для этого можно использовать неперепревший навоз или свежие пищевые отходы.

В теплице в этом случае выкапывают траншею глубиной 40 см. На ее дно укладывают слой свежего навоза толщиной 10 см. Сверху насыпают 30-сантиметровый слой удобренной обычной земли.

Можно также просто посадить огурцы на обычную грядку и замульчировать толстым слоем перепревшего навоза или компоста. Если огурчики осенью в теплице все же подмерзли, реанимировать и поддержать их можно с помощью препарата «Эпин». также можно провести опрыскивание раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Если ночью ожидается значительное понижение температуры, растения в теплице можно дополнительно накрыть агроволокном или пленкой.

Какие сорта подходят для выращивания

Выращивать в теплице осенью можно следующие сорта огурцов:

“Амур”. Устойчивый к перепадам температур урожайный сорт.”Суоми”. Холодостойкий, устойчивый к болезням сорт с плодами без горечи.”Валаамский”. Скороспелый мощный сорт.”Саровский”. Высокоурожайный сорт, дающий до 20 кг огурцов с 1 кв. метра.”Орфей”. Огурцы этого сорта начинают плодоносить через 40 дней осле появления всходов.