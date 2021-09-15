Доктор Мясников назвал продукты, которые повышают кровяное давление
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Доктор Александр Мясников рассказал, что питание влияет на кровяное давление. Он назвал продукты, которые нужно исключить, чтобы не допустить его повышения.
Тема повышенного кровяного давления была затронута в рамках передачи «О самом главном». Доктор Мясников упомянул о напитках, которые способствуют росту показателей на тонометре. Среди них он отдельно выделил спиртное и те, в которых содержится кофеин.
Кофе можно пить гипертоникам в умеренном количестве. Важно, чтобы организм был привыкшим к кофеину. Лучше, чтобы пациент, имеющий проблемы с давлением, обсудил эту тему со своим лечащим врачом. Если переборщить с кофе, то показатели на тонометре пойдут вверх. Мясников также призвал воздержаться от энергетиков, поскольку в них в огромном количестве содержится кофеин.
Основным фактором риска развития гипертонии является лишний вес. В связи с этим нельзя употреблять продукты, которые приводят к его образованию, например, выпечка, кондитерские изделия и трансжиры.
С проблемой повышенных показателей давления могут в ряде случаев столкнуться гипотоники. Статистика показывает, что 40% людей страдают от этой проблемы, пишет портал Newinform.
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