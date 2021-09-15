Доктор Мясников назвал продукты, которые повышают кровяное давление

Доктор Александр Мясников рассказал, что питание влияет на кровяное давление. Он назвал продукты, которые нужно исключить, чтобы не допустить его повышения.

Тема повышенного кровяного давления была затронута в рамках передачи «О самом главном». Доктор Мясников упомянул о напитках, которые способствуют росту показателей на тонометре. Среди них он отдельно выделил спиртное и те, в которых содержится кофеин.

Кофе можно пить гипертоникам в умеренном количестве. Важно, чтобы организм был привыкшим к кофеину. Лучше, чтобы пациент, имеющий проблемы с давлением, обсудил эту тему со своим лечащим врачом. Если переборщить с кофе, то показатели на тонометре пойдут вверх. Мясников также призвал воздержаться от энергетиков, поскольку в них в огромном количестве содержится кофеин.

Основным фактором риска развития гипертонии является лишний вес. В связи с этим нельзя употреблять продукты, которые приводят к его образованию, например, выпечка, кондитерские изделия и трансжиры.

С проблемой повышенных показателей давления могут в ряде случаев столкнуться гипотоники. Статистика показывает, что 40% людей страдают от этой проблемы, пишет портал Newinform.