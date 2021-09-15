 

Михаил Ефремов начал терять зрение в колонии

15.09.2021, 15:04, Разное
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Актер Михаил Ефремов в колонии, где он отбывает наказание за смертельное ДТП, начал постепенно терять зрение. Такой информацией с журналистами поделилась его сестра Анастасия.
Михаил Ефремов периодически общается с Анастасией Ефремовой по телефонной связи, когда предоставляется возможность. Он просит ее не навещать его в колонии, чтобы та не подхватила где-либо коронавирус. Родственница актера рассказала, что с питанием у него все в порядке.

Артист уже привык к установленному в колонии режиму, поэтому старается его не нарушать. Изначально Ефремову было тяжело вставать рано утром, поскольку в обычной жизни мог позволить себе поспать. Актеру предоставили работу – вшивать молнии в куртке. Этот кропотливый труд отрицательно сказался на состоянии здоровья. В частности, Михаил Ефремов стал хуже видеть.

Периодически в колонии актера навещает супруга. К нему приезжали друзья – Никита Высоцкий и Иван Охлобыстин, пишет портал «Политэксперт».



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