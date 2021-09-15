Певица Лайма Вайкуле объяснила, почему у нее нет детей

Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью, в котором пояснила о личной жизни. В нем она призналась, почему у нее нет детей.

Вайкуле на постоянной основе проживает в Юрмале. Артистка не выезжала оттуда несколько месяцев, но недавно она посетила съемки проекта «Голос 60+». В данном шоу Вайкуле заняла место одного из членов жюри. Проект помог ей открыть новые грани себя.

Что касается материнства, то артистка хотела родить ребенка, но все обстоятельства складывались против этого. Она могла стать мамой, однако определенные нюансы мешали ей пойти на данный шаг. В подробности данной истории Вайкуле решила не вдаваться. Вместо детей сейчас она заботится о собаках.

Артистка считает, что среди артистов есть мало тех, у кого отношения с детьми складываются хорошо. Она не понимает, как нужно было обзавестись наследниками, если не хватало времени даже на собак. В целом у Вайкуле нет никаких переживаний по поводу того, что не получилось стать матерью.

Певица намерена построить в Латвии огромный парк для собак. Он будет находиться на берегу моря, одобрение местных властей Вайкуле уже получила, пишет портал «Глобал.МСК».