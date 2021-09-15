Мнение: Кем заменят москвичей

Коронавирус сделал для продвижения компьютерных технологий больше, чем Билл Гейтс, Стив Джобс и Гейб Ньюэлл вместе взятые. Так как работать удалённо можно теперь откуда угодно, компании вовсю бросились экспериментировать с удалёнкой, надеясь сэкономить сначала на офисных площадях, а потом и на жителях столичных городов. Цитирую:

https://vc.ru/hr/292955-m-video-eldorado-predlozhit-ofisnym-sotrudnikam-na-udalenke-rabotu-v-kolivingah-v-gorah-i-u-morya

«М.Видео-Эльдорадо» предложит офисным сотрудникам на удалёнке работу в коливингах в горах и у моря. Уехать можно на две недели, дорога оплачивается отдельно.

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» отправит офисных работников в коливинги «Станция Смена». Они находятся на Красной Поляне, Эльбрусе, в Калининграде и Геленджике, рассказали vc.ru в компании.

По собственным данным, до 80% сотрудников «М.Видео-Эльдорадо» работают вне офиса или посещают его только часть рабочего времени. Компания планирует, что в течение первого года программы поработать удалённо в горах или на море смогут около 10% офисного персонала.

В коливинг-станциях есть места для работы и для отдыха, каждое место рассчитано для жизни до 20 человек одновременно. Сотрудники могут отправиться туда на две недели…

С одной стороны, такая командировка станет хорошей прививкой от фриланса-дауншифтинга. Поработав пару недель в горах или у моря, мечтатели осознают, что мотивирующие фотографии раскрытого на пляже ноутбука имеют мало общего с суровой реальностью.

С другой стороны, если обитатели удалённых турбаз нормально справятся с работой, их руководство немедленно сделает очевидный вывод: нет смысла платить условным москвичам, если можно нанять вместо них условных жителей Глазова и Сарапула, сэкономив тем самым на зарплате.

Понятно, что кратной экономии не выйдет. Опыт работы с регионами показывает, что деловая культура там развита далеко не всегда, и что высокая зарплата жителей мегаполисов обусловлена их высокой производительностью труда. Заменив московского бухгалтера или программиста на кого-то, кто готов делать то же самое за втрое меньшую зарплату, можно вскоре столкнуться с очень неприятными сюрпризами.

Вместе с тем, если как следует отладить рабочий процесс, перевод сотрудников в регионы вполне реален: он позволит сэкономить процентов 30-40 от фонда оплаты труда, не потеряв при этом в скорости и в качестве. Процесс, собственно, уже пошёл — пока что ещё фрагментированный рынок труда постепенно срастается, становится единым на всю Россию.

Люди — существа инертные, даже когда речь касается их личного заработка. Но, полагаю, конкретно в этом случае выгоды столь очевидны, что уже через несколько лет мы можем увидеть постепенное выравнивание зарплат внутри России. Именно постепенное, так как, повторюсь, в разных регионах не только по-разному зарабатывают, но и по-разному работают. Работник, который собирает за день 5 ухокрутов, не будет получать такую же зарплату как тот, кто собирает за день 15 ухокрутов.

Кроме того, надо учесть и другие страны. За пределами России живёт примерно 150 млн русскоязычных, многие из них были бы счастливы иметь зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. А ведь одними только русскоязычными рынок труда сегодня не ограничивается! Яндекс на днях встроил в свой браузер автоматический перевод видео на русский. С учётом подобных технологий, скоро можно будет нанимать на работу жителей Азии и Африки. Если только власти не придушат трансграничные платежи, что маловероятно, иностранные работники могут стать ещё более выгодным вариантом, чем регионалы.

Для простого жителя нашей планеты всё это означает усиление конкуренции. Обратите внимание на характерный термин в новости — «коливинги». Речь идёт о современном аналоге советских коммуналок, разве что без люмпенизированного элемента. Или, если угодно, об аналоге советских гостиниц, где в один номер предпочитали из экономии заселять сразу нескольких незнакомых друг с другом командировочных.

Работникам, которых легко будет заменить на условного Рахмана из Бангладеш, будут предлагать именно такие условия жизни: уютная койка в коммуналке, соевый продукт с натуральноподобным вкусом, экологически чистый велосипед. Тем, кому захочется большего, придётся как следует постараться, чтобы их нельзя было так просто заменить.