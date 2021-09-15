 

Euronews – Хорватии разрешили чеканить монеты для подготовки к вступлению в еврозону

15.09.2021, 14:44, Новости дня
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Еврокомиссия разрешила властям Хорватии начать подготовку к печати денег в свете её предстоящего вступления в зону единой валюты, подчеркнув, что переход на евро потребует большой ответственности и верного расчёта. Загреб планирует вывести из обращения хорватскую куну и полностью заменить её на евро к 1 января 2023 года, передаёт Euronews.

Хорватия готовится чеканить монеты евро. Ей разрешено это в свете предстоящего вступления в зону единой валюты. А пока Загреб посетили высокие гости из Брюсселя. Отвечающий за еврозону вице-президент Еврокомиссии заявил, что амбициозные сроки хорватского правительства требуют ответственности.

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС, исполнительный вице-президент Еврокомиссии: Я хвалю хорватские власти за их политическую волю к введению евро уже в 2023 году, и это, несмотря на серьёзные препятствия и неудачи, от которых страдала страна. Еврокомиссия поддержит её усилия по соблюдению этих сроков. Но этого можно будет достичь только в том случае, если Хорватия будет соответствовать всем критериям конвергенции (то есть сближения и слияния). 

Ключевой сектор хорватской экономики — туризм. Вступление в еврозону очень выгодно для таких стран. Недавнее исследование Хорватского национального банка показывает, что поддержка населением присоединения к единой валюте за последний год выросла с 41 до 45 процентов.

А критерии для этого таковы: контроль над инфляцией, стабильность государственных финансов, привязка существующей национальной валюты к евро на два года и соблюдение строгих целевых показателей по долгосрочным процентным ставкам. Но всё это будет полезно Хорватии. Её хозяйство занимает только 22-е место из 27 стран — членов ЕС. Оно в 55 раз меньше, чем у Германии. 

ДАНИЭЛЬ ГРОСС, политолог: С экономической точки зрения её вступление почти ничего не значит, потому что Хорватия — лишь маленькая часть экономики еврозоны. Это более важно с политической точки зрения, (поскольку показывает. — ИноТВ), что евро остаётся привлекательной валютой. Страны торопятся ввести её у себя, несмотря на то, что условия стали более жёсткими. 

Хорватия хочет вывести из обращения свою национальную куну, заменив её на евро, к 1 января 2023 года. 

Дата выхода в эфир 13 сентября 2021 года.



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