В Украине может появиться онкологическая клиника по израильским стандартам – посольство

Посол ознакомился с концептом медцентра, технологическими новинками в области здравоохранения и приоритетными направлениями деятельности медицинского учреждения.

“Обсуждены вопросы создания в Украине онкологической клиники по израильским стандартам на основе общественно-частного партнерства и предоставления соответствующего содействия со стороны Посольства Украины в продвижении переговорного процесса с украинскими партнёрами”, – говорится в сообщении.

Посол также обсудил с израильскими врачами начало сотрудничества по обмену опытом и стажировки украинских врачей в этой клинике.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/4240100596058761

Контекст:

В конце 2020 года посольство Украины в Израиле сообщало, что страны договорились о совместной работе израильских и украинских ученых над израильской вакциной от COVID-19.

В июле 2021 года было принято решение, что третий этап испытаний израильской вакцины от коронавируса Brilife будет проходить в том числе в Украине.

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