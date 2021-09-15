Мнение: Фиксация правового произвола

Сегодня в 9:30 в Нижнем Новгороде – рассмотрение моей апелляционной жалобы на решение Верховного Суда Татарстана об отказе отменять регистрацию кандидата в депутаты Ильи Вольфсона.

Удивился, что нижегородский суд решил предоставить возможность участвовать в рассмотрении дела по видеосвязи.

О решении Верховного Суда Татарстана уже говорил. Повторяться нет смысла.

Из апелляционной жалобы:

"…сам Вольфсон И.С. даже мое обращение в суд считает PR-акцией, о чем честно написал на своих страницах в Инстаграмм и во ВКонтакте (приложения 1 и 2). Дословно: «О ком точно забыли в Татарстане — это об Иреке Минзакиевиче. И, видимо, эта отчаянная PR-акция — метод господина Муртазина напомнить о себе. К сожалению, сам не могу вспомнить ничего созидательного, что совершал этот человек. А вы помните?» (https://vk.com/wall-184852478_171 ).

… я ни от кого не скрываю, что в 2009-2011 года я отбыл реальный срок лишения свободы по ст. 282 УК РФ за «разжигание социальной розни по отношению к социальной группе представители региональной власти», а в 1999-2002 годах работал в Казанском кремле и прекрасно понимаю, как в Татарстане проводятся выборы и как работает судебная система. И главная цель моих обращений в суды – зафиксировать в официальных судебных документах события предвыборного периода. Как используется административный ресурс в Татарстане, который по моему твердому оценочному суждению является ни чем иным, как «электоральным султанатом». И я уже добился того, что у меня на руках есть судебные документы, подтверждающие мое оценочное суждение. Поэтому меня устроит абсолютно любое решение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по настоящей жалобе.

Между тем, записи Вольфсона И.С. в социальных сетях говорят о том, что ответчик прекрасно понимает, что такое PR-акции, и не мог не осознавать, что его поездки на вышеперечисленные предприятии и учебные заведения – это PR-акции, которые, как минимум напомнят избирателям Приволжского округа №26 о том, что есть такой депутат Госсовета Вольфсон Илья Станиславович. А многие участники этих встреч вообще впервые услышали имя Воьлфсона И.С."

Какие будут прогнозы? Апелляционная жалоба останется без удовлетворения? Или как?

PS Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного Суда в Татарстане. Хотя в ходе рассмотрения протеста могло сложиться впечатление, что суд склоняется к тому, что разъезды Вольфсона по районам, входящим в Приволжский округ №26, прикрываясь фиговым листком мандата депутата Госсовета Татарстана, не совсем законны. Во всяком случае суд уточнил, где расположен госсоветовский Пионерский округ №14.

Завтра подаю кассационную жалобу в Верховный Суд России. И надеюсь,что его успеют рассмотреть до 19 сентября….

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