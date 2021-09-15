Мнение: Четвертая волна. Два варианта

«Четвертая волна», как дембель и крах империализма, неизбежна. Все ранее отметившиеся в терроре против населения персонажи уже бьют копытом, хлопают крыльями и испускают запах серы. Им уже не терпится. «Выборы» вот-вот, пару дней на ритуал подведения итогов, пьянку «победителей» – и можно приступать.

Цель вакцинации — не здоровье людей. Это настолько нелепое предположение, что даже неловко его опровергать. Если бы кремлевские были бы заинтересованы в здоровом населении, то они для начала не уничтожали бы здравоохранение, не обрекали бы на нищету большую часть народа, проводили бы менее людоедскую политику. Нынешние крокодиловы слезы — они вообще про другое.

Вакцинация — инструмент принуждения к лояльности. Податное сословие должно в ходе массового насилия над ним вообще забыть про такой рудимент, как права и свободы. Руководящее решение — единственный побудительный мотив любого действия. Если сказано — со своей веревкой, мылом и табуретом, то все должно исполняться неукоснительно и в срок. Не задаваясь вопросами — а зачем? Кому надо — тот в курсе.

Сам факт того, что большая часть населения продолжает бойкотировать вакцинацию, для власти создает нетерпимую ситуацию. А потому логика сейчас одна: нагнуть и заставить.

Правда, есть два препятствия. Первое — избыточная ретивость может привести к протестам. Их, конечно, задавят, но установка (пока во всяком случае) — минимизировать протест, растянуть процесс террора как раз для того, чтобы провести программу принуждения как можно аккуратнее. Потом, когда сомневающиеся и активные бойкотирующие окажутся в меньшинстве, можно будет применять уже более зверские методы по отношению к ним, а те, кто уже подставил плечо, пойдут на второй круг, и уже с меньшим сопротивлением.

Второе препятствие — сама машина террора. Она, мягко говоря, не в порядке. Система управления у режима находится в крайне разболтанном виде, она пребывает в перманентном кризисе, рентные угодья стремительно сокращаются, поэтому оргпреступные группировки больше обеспокоены защитой своих участков и захватом чужих. И чем дальше — тем больше сил и усилий тратится на эту, ключевую, задачу.

Поэтому режим вынужден действовать «волнами», называя их волнами коронавируса. По всей видимости, и в глобальном масштабе ситуация выглядит приблизительно такой же — средний класс, который и уничтожают в ходе пандемии, сопротивляется.

Однако в России (в отличие от многих других стран) реальные показатели очень сильно отстают от всех от плановых. Бойкот и сопротивление не снижаются. А долго выдерживать такой ритм «обострение-релаксация» режим позволить себе не может — его ресурс террора уменьшается. Террор — вообще затратный метод управления, он по своей сути не может длиться долго.

Поэтому перед режимом встает вопрос: либо продолжать «как есть», но тогда через полгода максимум ресурс террора как управления будет исчерпан полностью, и нужно будет либо переходить на новый уровень насилия, либо закрывать тему борьбы с вирусом. Что по сути, выключит кремлевских из иерархии, которая создается для будущей «новой нормальности».

Раз так — есть два сценария проведения «четвертой волны». Первый: провести его так же, как и предыдущие. Локдаун примерно на месяц, в течение которого удастся принудить к вакцинации еще процентов 10 населения, после чего — снятие ограничений. Где-то к ноябрю-декабрю максимум. Второй сценарий — пока еще у террора есть ресурс, попытаться максимизировать насилие и решить задачи уже в ходе «четвертой волны». В таком случае ее придется продлевать до нового года (или даже чуть дальше), но это стратегия ва-банк. После нее режим без коренной трансформации в откровенно фашистский уже будет не в состоянии проводить политику внутреннего насилия. Да и вероятность бунтов и протестов резко возрастет. Причем бунтов, которые будут инспирировать региональные власти — ограничения выжигают их бизнес, который сосредоточен в регионах. И масштабный террор может окончательно подрубить кормовые площадки местной знати. Понятно, что она будет этим крайне недовольна, и создать волнения для нее станет чуть ли ни единственным выходом из положения.

И если раскол по линии «центр-регионы» возникнет раньше, чем это можно предположить сейчас, то придется ускорять и процессы трансформации самого режима. Будет ли это пресловутый «трансферт» или что-то иное — решать, видимо, будут по обстановке.

Возможно, что гибель министра Зиничева была упреждающим ударом по одному из сценариев трансферта, чтобы создать неопределенность и вынудить к импровизации. Поэтому Путин и спрятался в очередной раз, так как будучи патологическим трусом, неспособен встречать угрозу прямо. А низкий интеллект не позволяет импровизировать. Так что спрятаться — единственный вариант, ему доступный.

Однако второй сюжет с повышенным до предела градусом насилия позволяет той части компрадоров, которые ориентированы на «новую нормальность» и ее идеологов, хотя бы рассчитывать на небольшой шанс — а вдруг удастся? В стандартном варианте к середине 22 года этих шансов не будет вовсе: режим начнет буквально рассыпаться от неподъемного количества внутренних противоречий и дефицита ресурсов, в первую очередь управленческих.

Попытаться снизить риски кремлевские нацисты, конечно, будут пытаться, причем в обоих сценариях. Но их проблема в том, что в условиях нарастающего дефицита ресурса управления они будут вынуждены применять террор в основном в агломерациях и крупных городах. Там они смогут сосредоточить свои усилия и сконцентрировать карателей в случае срыва обстановки. «Размазывать» свои хилые возможности по территории страны они уже не в состоянии.

Поэтому Москва, Петербург, ряд других миллионников, видимо, в любом сюжете попадут этой осенью под жесткий пресс. Регионы будут демонстрировать готовность и даже объявлять о тех или иных ограничениях, но по факту будут стараться обойтись лишь имитацией. Тренд на стягивание насилия в крупные города будет продолжен просто потому, что вариантов у режима нет. Весь вопрос сейчас — будет ли «четвертая волна» сопровождаться сверхусилиями или будут обходиться прежним сценарием «прыжок-отскок».

Вопрос не просто умозрительный. Сверхусилие чревато, особенно для предельно истощенного организма. Если режим все-таки пойдет на него, то последствия могут оказаться неожиданными — и в первую очередь для самих кремлевских.

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