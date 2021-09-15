Я могу практиковать то, что проповедую детям: один шаг, чтобы быть лучшей мамой

Некоторые мамы считают, что воспитание детей может осуществляться само по себе. То есть можно целыми днями «зависать» в социальных сетях, при этом выполнять все необходимые обязанности по дому (приготовить еду, убраться и постирать) и оставаться лучшей мамой. Дениз Стирк сделала всего один шаг и поняла, какой действительно должна быть лучшая мама.

Один шаг к улучшению жизни

Дениз очень любила «Фейсбук» и считала, что это лучшее увлечение в ее жизни. Имея детей, женщина не уделяла им должного внимания, поскольку искренне считала, что делает все возможное для их нормального воспитания. Множество приложений, увлекательное времяпрепровождение – все это занимало часы, а то и десятки часов. Взгляд постоянно был сосредоточен на экране, а не на детях. И вот в один прекрасный день женщина поняла, что так не должно быть.

Она решила сократить время пребывания в Интернете и посвятить его своим малышам. Всего лишь один-единственный шаг позволил ей понять, как она раньше ошибалась в стратегии воспитания. Сегодня она сделала для себя выводы, которыми готова поделиться с другими мамами.

Собственный пример

Дениз не очень любит, когда ее маленькие дети проводят много времени со своими гаджетами. Раньше она старалась им объяснить, что так делать нельзя (хотя сама об этом только слышала, но не понимала, почему именно). Сегодня женщина, наконец, поняла, почему ее замечания не были столь эффективными. После разговора она сама брала в руки смартфон и часами не отводила взгляда от экрана. Что в это время должны были делать дети? И как они должны были относиться к тому, что мама делает им замечание, а сама ведет себя точно так же, как и они (по ее словам, нарушители порядка). “Я могу практиковать то, что проповедую детям”, – признается Дениз Стирк.

Фото для себя

Раньше женщина постоянно фотографировала детей, чтобы выложить снимки в Интернет. Ей было важно, как дети выглядят на картинке, поскольку фото призвано умилять всех подписчиков и вызывать в них зависть (именно к этому стремятся многие люди с явной зависимостью от гаджетов). Сегодня лучшая мама фотографирует своих детей для себя. И пусть они будут выглядеть не очень опрятно или такими, какими они есть. Зато такие фотографии станут ценной памятью о том, какими они были славными малышами. Сегодня речь о том, чтобы оставить фото себе, а не хвастать ими в сетях.

Возможность расслабиться

Оказывается, «Фэйсбук» не давал возможности расслабиться. Это Дениз поняла только сейчас. Ей приходилось постоянно контролировать, насколько интересным контентом заполнена ее страница и что она может еще предложить, чтобы привлечь внимание подписчиков. Все свободное время уходило на поиски новых идей. Сейчас она может позволить себе заняться тем, чем ей действительно хочется. Выяснилось, что в свободное время можно много чего успеть.

Свобода

Речь идет о том, что раньше Дениз постоянно сравнивала себя с другими мамами. Она видела, как одеты их дети, сколько раз они всей семьей побывали в отпуске, какие страны смогли посетить, какие подарки дарят им мужья. По сравнению с этими мамами женщина часто чувствовала себя дискомфортно. Ей казалось, что у других все лучше, чем у нее: больше денег, любви, заботы, понимания. Теперь она поняла, что все это делается напоказ. И если себя ни с кем не сравнивать, можно обрести настоящую свободу. И она заключается в том, чтобы наслаждаться тем, что у вас есть, а не стремиться постоянно «быть на уровне».

Уважение к частной жизни домочадцев

Дениз выкладывала на страничку то, что считала нужным. Она никогда не спрашивала мужа и детей, насколько это им нравится. Теперь она понимает, как неуважительно ко всем относилась. Малыши скоро вырастут и навряд ли одобрят поведение мамы.

Многое из того, что она соблазнилась и выложила в Интернет, имея под рукой приложение, может им показаться вторжением в личное пространство. Наверняка мужу тоже бы не понравилось, если бы он узнал о том, что его местонахождение, внешность, привычки и прочее являются достоянием всех подписчиков. Дениз поняла, что поступала крайне некорректно и даже цинично по отношению к своим близким.

Терпение

Раньше женщина раздражалась, когда дети ее отвлекали от гаджета. Стоит только заняться чем-то «важным», как звучит вопрос или просьба от малышей. Сегодня она понимает, насколько сильно была неправа. Дети являются самыми важными в жизни родителей. Они быстро растут, и нужно использовать для общения каждый день. Чем больше общаться с малышами, тем гармоничнее будут отношения между поколениями в будущем. И сегодня Дениз выходит в Интернет исключительно тогда, когда дети уже спят или чем-то заняты (то есть им не требуется ее внимание).

Время семьи

Дениз говорит, что только сегодня может назвать себя лучшей мамой и женой. Только сейчас она способна уделить своим близким людям максимум времени. Она счастлива от того, что ощутила перемены к лучшему в себе, их ощутили все домочадцы, и их отношения стали гармоничными на сто процентов.