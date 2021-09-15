Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан

Женская сборная Афганистана по футболу выехала в Пакистан после того, как талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) запретили женщинам заниматься спортом.

Министр информации Пакистана Фавада Чаудри сообщил, что приветствует женскую команду по футболу из Афганистана, «они прибыли на КПП «Торхам», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Sabah.

До этого женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба.

Ранее талибы запретили женщинам афганским женщинам заниматься спортом. Также они обязали женщин носить никаб в вузах и решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане. Вместе с тем они призвали женщин вернуться к работе в здравоохранении.