Способы повышения уникальности текста

Все мы прекрасно помним то время, когда уникальность курсовой, реферата, контрольной, сочинения или дипломного проекта не играла никакой роли. Буквально несколько лет назад высшие учебные заведения решили пересмотреть политику в отношении работ студентов и стали использовать систему проверки уникальности, которая была рекомендована депутатами. Все дело в том, что они посчитали, что таким образом студенты будут выполнять работы самостоятельно, а не списывать их с интернета.

На первых порах было сложно, ведь система проверки была недоработана, и неуникальным считалось практически все. Студенты стали искать выход из ситуации, стали создаваться специальные сервисы, на которых можно повысить уникальность. Например, повысить-антиплагиат.рф .

Сервис отличный и дает возможность увидеть неуникальные фрагменты и тут же их исправить. Система полностью автоматизирована, и проверка проходит быстро, качественно и без каких-либо дополнительных нюансов. Проверка стоит 100 рублей. Проверять можно как большие документы, так и несколько страниц.

Конечно, можно пойти другим путем и поискать бесплатные сервисы. Но, будет ли результат таким, каким его хотят видеть. Лучше один раз заплатить и получить качественную проверку, чем тысячу раз перепроверять свою работу.

Каким образом можно повысить уникальность готового текста?

Не стоит думать, что способов повысить оригинальность очень много. Зачастую, специалисты пользуются следующими:

Осуществляют рерайт. Данный способ считается ручным и не самым легким. Не всегда рерайт позволяет добиться 100% уникальности и приходиться переделывать снова; Замена каких-то отдельных символов; Использование синонимов.

Но даже эти способы, которые считаются самыми лучшими, позволяют получить именно тот результат, на который надеется студент. К тому же, все эти способы отнимают много времени, а когда его не хватает и нужно сдавать работу быстро, то приходиться искать другой выход.

На сегодняшний день наш сервис считается самым лучшим среди тех, которые уже были запущены и благополучно функционируют. С его помощью можно повысить оригинальность быстро.

Наш алгоритм считается уникальным. Он рассчитывает интервалы между словами, которые употребляются в тексте. И после того, как интервалы рассчитаны, создается код. Анализируются не только поверхностные, но и глубинные параметры. В документе не происходят какие-то видимые изменения, а текст становиться уникальным.

Данный сервис – это лучший помощник. Мы поможем повысить уникальность любого документа.