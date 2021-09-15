Способы повышения уникальности текста
15.09.2021, 13:58, Детали
Теги: Образование, Технологии
Все мы прекрасно помним то время, когда уникальность курсовой, реферата, контрольной, сочинения или дипломного проекта не играла никакой роли. Буквально несколько лет назад высшие учебные заведения решили пересмотреть политику в отношении работ студентов и стали использовать систему проверки уникальности, которая была рекомендована депутатами. Все дело в том, что они посчитали, что таким образом студенты будут выполнять работы самостоятельно, а не списывать их с интернета.
На первых порах было сложно, ведь система проверки была недоработана, и неуникальным считалось практически все. Студенты стали искать выход из ситуации, стали создаваться специальные сервисы, на которых можно повысить уникальность. Например, повысить-антиплагиат.рф.
Сервис отличный и дает возможность увидеть неуникальные фрагменты и тут же их исправить. Система полностью автоматизирована, и проверка проходит быстро, качественно и без каких-либо дополнительных нюансов. Проверка стоит 100 рублей. Проверять можно как большие документы, так и несколько страниц.
Конечно, можно пойти другим путем и поискать бесплатные сервисы. Но, будет ли результат таким, каким его хотят видеть. Лучше один раз заплатить и получить качественную проверку, чем тысячу раз перепроверять свою работу.
Каким образом можно повысить уникальность готового текста?
Не стоит думать, что способов повысить оригинальность очень много. Зачастую, специалисты пользуются следующими:
- Осуществляют рерайт. Данный способ считается ручным и не самым легким. Не всегда рерайт позволяет добиться 100% уникальности и приходиться переделывать снова;
- Замена каких-то отдельных символов;
- Использование синонимов.
Но даже эти способы, которые считаются самыми лучшими, позволяют получить именно тот результат, на который надеется студент. К тому же, все эти способы отнимают много времени, а когда его не хватает и нужно сдавать работу быстро, то приходиться искать другой выход.
На сегодняшний день наш сервис считается самым лучшим среди тех, которые уже были запущены и благополучно функционируют. С его помощью можно повысить оригинальность быстро.
Наш алгоритм считается уникальным. Он рассчитывает интервалы между словами, которые употребляются в тексте. И после того, как интервалы рассчитаны, создается код. Анализируются не только поверхностные, но и глубинные параметры. В документе не происходят какие-то видимые изменения, а текст становиться уникальным.
Данный сервис – это лучший помощник. Мы поможем повысить уникальность любого документа.
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