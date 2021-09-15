Жена политзаключенного украинца, которого судят в Минске: Это театр абсурда, приписывают то, чего он не делал

По словам жены, Михаил чувствует себя “неплохо, если можно так сказать”.

“Слушанием это нельзя назвать, это театр абсурда, припысывают то, чего он не делал, говорят, что он разукрашивал стены домов, причем даты фигурировали даже после его задержания. Как можно умудриться, сидя в ИВС Окрестина, наносить рисунки на стенах 17-го,18-го и 21 сентября. Копперфилд”, – заявила женщина.

Она отметила, что силовики оправдывались, что акты составляли позже, но представитель коммунальных служб подтвердил, что акты составляются день в день.

“Конечно, что это он рисовал им доказывать не нужно. Мы должны доказать, что это сделал не он. Ну, абсурд. Нет ни кисточек, ни красок, ни баллонов, ни трафаретов. При обыске, видимо, просто пальцами рук рисовал”, – рассказала жена политзаключенного.

Ференц обратила внимание на то, что адвокат сидит как слушатель, ни одно ходатайство от него суд не принял.

“Он гражданин Украины, к нему предвзятое отношение, хотят повесить побольше материального ущеба. Посольство в курсе, они поддерживают со мной связь, материально не помогают, я даже писала в Офис президента в Украину, они тоже в курсе, но это было в 2020-м”, – сообщила она.

Родные Ференца живут в оккупированном Донецке. Мать политзаключенного работает воспитателем детского сада и ухаживает за больной бабушкой, поэтому женщина не смогла приехать на суд.

Контекст:

Ференц – уроженец Донецка, он с семьей живет в Беларуси с 2012 года. Его задержали 16 сентября 2020 года, было принято решении о его высылке из страны, но потом решение приостановили. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и организация осквернения сооружений и порча имущества.

14 сентября 2021 года в суде представительница жэка Фрунзенского района Минска рассказала, что Ференц нанес трафаретом на территории района протестную символику, слова “таракан” и лозунги, чем нанес ущерб в размере 2611 белорусских руб. ($1058).

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

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